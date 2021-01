Uma mulher de aproximadamente 38 anos, foi encontrada carbonizada dentro de sua casa, na Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Araguaia em Guarantã do Norte/MT. Segundo um vizinho por volta das 02:30 deste sábado (23/01), ele acordou com o barulho vinda da casa vizinha e viu que a mesma estava em chama.

O Coro de Bombeiro foi acionado e compareceu no local e controlou o fogo, mas ao adentrar na casa encontrou o corpo carbonizado de uma mulher. A policia Civil esteve no local e acionou a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) de Sinop.

Familiares da vitima esteve no local e disse que se trata de Ana Paula Damasceno, na residência só morava ela. A Politec fez o levantamento do local e, as causas do incêndio e a morte da mulher passa a ser investigado pela polícia.

A Funerária Pax Memorial, está realizando os trabalhos fúnebres e o local e hora do sepultamento, será decidido pelos familiares da vítima.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Site o Território e rede sociais)