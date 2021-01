O Corpo de Bombeiro de Guarantã do Norte/MT foi acionado no ultimo dia do ano de 2020, por volta das 21h40min, para prestar socorro a um homem que havia sofrido um golpe de arma branca (faca), em um bar no Jardim das Palmeiras.

Segundo a vítima relatou a policia que, há uns dias atrás presenciou a briga de um casal e ligou para a polícia, aonde o agressor havia sido preso. Já na noite do dia 31 ele estava no bar e o agressor chegou e o reconheceu e iniciaram uma discussão, quando o mesmo sacou de uma faca e desferiu o golpe na vítima.

A Polícia Judiciária Civil passa a trabalhar nesse caso.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias