Dayane Senna/ssessoria UCMMAT

À frente da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso (UCMMAT) há quase dois anos, o vereador reeleito pelo município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Edcley Coelho (SD), comemora o crescimento e o reconhecimento da entidade durante sua gestão.



O presidente assumiu o comando da UCMMAT com saldo negativo, um montante de R$ 000000, distribuídos com folhas salariais, certidões negativas e processos trabalhistas.

Edcley ressalta que veio para a UCMMAT com a intenção de resgatar a imagem da entidade. “Tínhamos uma instituição manchada, desacreditada e endividada, e estamos felizes por conseguir de forma conjunta levar a UCMMAT no lugar que nunca deveria ter saído, um lugar de respeito, credibilidade e transparência”, salientou.

A primeira ação do gestor foi regularizar a folha salarial dos funcionários da Casa. “O servidor é a peça fundamental para uma entidade seguir forte, gestor precisa valorizar o servidor, e isto foi a primeira coisa que fizemos. Hoje, não há atraso salarial, priorizamos o pagamento dos proventos, as vezes, até antes do prazo estabelecido”, ressaltou Coelho.



Outro passo da atual gestão foi regularizar as certidões negativas da UCMMAT junto aos órgãos de controle fiscal, tributário, previdenciário e trabalhista. "Estamos quites com nossas pendências financeiras, a UCMMAT vem sofrendo há algum tempo com a falta dessas certidões e, tivemos que fazer alguns sacrifícios, mas o resultado foi muito positivo, estamos com um grande número de associados, que acreditam em nossa administração”, disse.

Reforma da Casa do Vereador

O prédio onde é localizado a Casa do Vereador, na região do Porto, em Cuiabá, passou por uma reforma estrutural e de equipamentos. Foram investidos R$ 55.000,00 na reforma da cozinha, sala a presidência, recepção, setor jurídico, administrativo e da imprensa, além da aquisição de novos computadores.

Tributos

GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social: Valor total de débito R$ 515.386,96 parcelado. Na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, relacionados ao conteúdo, previdenciário e trabalhista. Para aderir ao parcelamento foi necessário o pagamento de entrada no valor de R$ 44.499,64, e o saldo remanescente será pago 60 vezes de R$ 7.848,12.

"Estas e outras ações foram necessárias para que a entidade pudesse adquirir sua habilitação plena e, com isso manter as parcerias com o poder legislativo municipal e estadual, visando o fortalecimento desta entidade e de sua representação”, concluiu o presidente.