O Cuiabá faz amanhã, na Arena Pantanal, a primeira de seis “finais” até a conclusão do Campeonato Brasileiro da Série B visando o acesso para a primeira divisão do ano que vem. O primeiro adversário nesta corrida é o Juventude, que soma 52 pontos, um a mais do que os 51 do Cuiabá. Uma vitória do Dourado recoloca o time auriverde no G4, dependendo só de si para o acesso.

Mesmo com 51 pontos, o time de Mato Grosso saiu do G4 porque o CSA bateu o Sampaio Corrêa na rodada e empatou no número de pontos com o Cuiabá, mas leva vantagem nos critérios de desempate por ter uma vitória a mais do que o Dourado na competição.

Para vencer e não depender de resultados dos adversários, o técnico Allan Aal intensificou os treinamentos. Não houve folga durante a virada de ano e os jogadores treinaram todos os dias, inclusive 31 e 1º, visando o objetivo.

Ontem o time treinou na Arena Pantanal, local do jogo, e o time quer tirar proveito dessa vantagem. O lateral-esquerdo Romário, reconhece a força do grupo dentro de casa e sabe como explorar os benefícios. “O Cuiabá faz a diferença dentro de casa pelo fator calor, pelo fator viagem que o outro clube tem até aqui. Então, não é a toa que a gente é o melhor mandante do campeonato”, declarou.

Classificação

1 – América-MG – 63 pontos

2 – Chapecoense – 63 pontos

3 – Juventude – 52 pontos

4 – CSA – 51 pontos

5 – Cuiabá 51 pontos

6 – Guarani – 47 pontos

7 – Ponte Preta – 46 pontos

8 – Sampaio Corrêa – 45 pontos

9 – Avaí – 44 pontos

10 – Brasil de Pelotas – 44 pontos

11 – Operário-PR – 42 pontos

12 – Cruzeiro 41 pontos

13 – CRB – 40 pontos

14 – Confiança-SE – 39 pontos

15 – Vitória – 37 pontos

16 – Figueirense – 35 pontos

17 – Náutico – 35 pontos

18 – Paraná – 32 pontos

19 – Botafogo-SP – 26 pontos

20 – Oeste – 23 pontos

Só Notícias/Marco Stamm (foto: assessoria)