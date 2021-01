O Nova Mutum Esporte Clube segue se reforçando bem para a temporada 2021, onde disputará o Campeonato Mato-grossense, Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. Com muitos nomes do futebol gaúcho, agora a diretoria acertou a contratação do experiente meia ofensivo Alexandre Camargo, 36 anos, que conta, inclusive, com passagens fora do Brasil.

Na última temporada, defendeu as cores do São José (RS), e entrou em campo em 27 partidas, marcando um gol. Anteriormente, estava no Avenida (RS), e também têm passagens pelo Concórdia (SC), Panambi (RS), Cruzeiro (RS) e Esporte Clube Guarani (RS).

Na Rio Grande do Sul também defendeu o tradicional Brasil de Pelotas, Santo Ângelo, Guarany Bagé e Canoas. Já fora do Brasil, atuou pelo Gil Vicente, de Portugal, entre as temporadas 2009 e 2011, onde conquistou a II Liga Portuguesa.

A diretoria também anunciou a recontratação do volante Jonathan Cabeça, 24 anos, que integrou o grupo campeão mato-grossense. Ele acumulou 13 partidas pelo Azulão da Massa, e marcou um gol. Foi titular durante a fase decisiva, de mata-mata, que garantiu o título inédito do Estadual.

Em 2019, o jogador também chegou a defender o Nova Mutum, mas entrou em campo em apenas um jogo. Depois se transferiu para o Moto Club (MA). Em anos anteriores, também foi atleta do Internacional de Santa Maria (RS), Rio Grande (RS), e São Paulo (RS).

Conforme Só Notícias já informou, o Nova Mutum também já confirmou a contratação dos meias Fernando Pacheco, o ‘Fernandinho’, 28 anos, Cris Magno, 26 anos, Higor Rosa, 21 anos, volante Gabriel Vieira, 26 anos, lateral-esquerdo Gustavo Nogy, 25 anos, e atacantes Luiz Eduardo Ferreira, 23 anos, e Abu, 25 anos, e do goleiro Régis Antônio Cornely, 26 anos.

Só Notícias/Luan Cordeiro (fotos: assessoria)