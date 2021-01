O delegado da Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT, Victor Hugo Caetano de Freitas confirmou, que esta aguardando conclusão do laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) apontado as possíveis causas da morte de Antônio Francisco Mendes, de 56 anos, que foi encontrado em um lago em Novo Mundo (214 quilômetros de Sinop), no último sábado.

“A perícia não descartou possível homicídio, mas estamos aguardando. Eles vão apontar se teve alguma ação criminosa ou se foi só a deterioração do corpo pelo tempo que estava no logo. A partir desse laudo é que vamos instaurar um inquérito”, disse Freitas.

Antônio Francisco estava sem as orelhas. Um vigilante estava fazendo rondas nas proximidades do parque, quando encontrou o corpo no lago e acionou as autoridades.

Ele foi sepultado em Novo Mundo, na última segunda-feira.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)