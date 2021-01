A

boa sequência de vitórias do Cuiabá continua no Campeonato Brasileiro Série B. Na noite desta terça-feira (19), o Dourado superou o Paraná Clube em Curitiba pelo placar de 2 a 0, e agora precisa de apenas um ponto para conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão. Os gols foram marcados por Elvis e Yago.

Aos 15 minutos, Lucas Ramon pegou a sobra da defesa paranaense, e cruzou na medida para Elvis, que de peixinho deslocou o goleiro Renan e abriu o placar. Na segunda etapa, aos 28, Matheus Barbosa deu bela enfiada de bola, Yago apareceu nas costas de Phelipe Maia, avançou em velocidade e deu um toque sutil por cima de Renan, fechando o placar.

Com o resultado, o Dourado chega a 61 pontos, seis a mais que o quinto colocado, que neste momento é o Juventude. Como falta apenas duas rodadas para o fim da competição, apenas um empate é necessário para o Cuiabá garantir matematicamente a sua vaga na elite do futebol brasileiro. O próximo desafio é sexta-feira, na Arena Pantanal, contra o Sampaio Corrêa.

Por Willian Reis