O Cuiabá subir mais um degrau rumo à primeira divisão nacional. Há pouco, a equipe comandada pelo técnico Allan Aal derrotou o Guarani, por 4 a 0, em partida disputada na Arena Pantanal.

O resultado deixa o Cuiabá em terceiro lugar, com 58 pontos, a 6 de vantagem para o primeiro time fora do G4, o Juventude. A vantagem, porém, pode diminuir até o fim da rodada. Já o Guarani segue no meio da tabela, com 48 pontos, ocupando o nono lugar.

Na briga pelo acesso, o Cuiabá tem pela frente três “finais”. A primeira delas é contra o Paraná, que está em 17º lugar e briga contra o rebaixamento. O jogo será no estádio Durival Brito, em Curitiba (PR), na próxima terça-feira (19).

No dia 22, o Dourado volta a campo contra o Sampaio Correa (12º colocado), em casa, na Arena Pantanal. A última partida será no dia 30 deste mês, contra o CRB, que é o 11º colocado.

