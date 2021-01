Os 17 dias sem entrar em campo não tiraram o embalo do Corinthians. Pelo contrário. Nesta quarta-feira, o Timão estreou em 2021 com uma goleada por 5 a 0 em cima do Fluminense, na Neo Química Arena.

Com o melhor placar do Alvinegro desde início do ano passado, o time de Vagner Mancini alcançou sete jogos de invencibilidade e registrou a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou o Corinthians na 8ª colocação, com 42 pontos, mas com 28 jogos depois de 29 rodadas na competição. Esse ‘jogo a menos’ pode ser fundamental na luta por uma vaga no G6.

Com o revés, o Flu estacionou nos 43 pontos, na 7ª colocação, com 29 jogos disputados.

Agora, o Corinthians tem o Derby contra o Palmeiras pela frente, segunda-feira, às 19 horas, no Allianz Parque. No Sábado, o Tricolor receberá o Sport, também às 19 horas, no Maracanã.

Apesar de começar bem, incomodando o Corinthians, o Fluminense não conseguiu, principalmente, segurar o lado direito do ataque alvinegro, que por ali sobrou durante todo o jogo.

A goleada começou a ser construída com gol de Jô, que aproveitou rebote de goleiro carioca, depois de jogada e finalização de Mosquito.

Na segunda etapa, o Timão ampliou em contra-ataque puxado por Gabriel e que teve assistência de Mosquito para Cazares bater colado. Depois, Cantillo achou Fagner, livre. O lateral bateu cruzado, sem chance para o goleiro.

Aos 45, ainda deu tempo de Luan aproveitar cruzamento de Camacho, que estava pela direita, e fechar a goleada. De fora da área, Mateus Vital também deixou o seu, em chute que morreu na rede lateral.