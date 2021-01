O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, garantiu que não há risco de faltar oxigênio nos hospitais de Mato Grosso para o tratamento de pacientes com o novo Coronavírus, a exemplo do que acontece no Amazonas, com mortes em Manaus e no interior do estado. Por aqui, Carvalho diz ter conversado com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, tão logo soube das notícias no Amazonas, e recebeu a garantia de que o Estado está abastecido.

“O secretário Gilberto já tinha se antecipado, já tinha conversado com todos os nossos fornecedores e estamos com estoques abastecidos no Hospital Metropolitano, em todos os polos e hospitais regionais. Não temos risco de falta de oxigênio no estado de Mato Grosso”, disse em entrevista à Rádio CBN acrescentando que “os estoques estão controlados tanto nas unidades de saúde do Estado como nos nossos fornecedores”.

Além do abastecimento para os hospitais públicos em todo o estado, Mauro Carvalho garantiu que há estoque para, também, atender aos hospitais privados e reforço a segurança da informação recebido dos fornecedores.

“De forma nenhuma passaríamos uma informação para a sociedade que não fosse verdadeira. Não corremos o risco que Manaus está correndo. Estamos com abastecimento garantido, com os estoques garantidos e o risco de se faltar oxigênio em Mato Grosso é zero ”, concluiu.