O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido) publicou, há pouco, em suas redes sociais que a concessão da ferrovia interligando Sinop-Mititiuba será feita ainda esse ano. “A Ferrogrão cria uma integração ferrovia-hidrovia-portos e retira 1 milhão de toneladas de CO2 na atmosfera ao substituir por meios logísticos menos poluentes e de gigantesco porte. Missão começa a ser cumprida pelo governo do Brasil em 2021 com o leilão de concessão”.

De acordo com o projeto do Ministério da Infraestrutura (MInfra), a Ferrogrão terá 933 quilômetros de extensão, ligando Sinop ao porto de Miritituba (PA), e ampliando a capacidade de escoamento da produção de grãos pelo Arco Norte do país. Atualmente, mais de 70% da safra mato-grossense é escoada pelos portos de Santos (SP) e de Paranaguá (PR), a mais de 2 mil quilômetros da origem.

A Ferrogrão foi qualificada no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e o leilão da concessão tem previsão de publicação para este ano – estudos de viabilidade e as minutas de edital e contrato estão em avaliação no Tribunal de Contas da União (TCU). São previstos cerca de R$ 21,5 bilhões em investimentos. As informações foram divulgadas, esta noite, pelo governo federal.

Conforme Só Notícias já informou, na semana passada, o governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), firmou uma parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) para diagnosticar a capacidade do poder local de fazer a gestão do território nos municípios próximos à BR-163, entre Mato Grosso e Pará, na região de implantação da Ferrogrão. A área abrange os municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão, todos no Pará.