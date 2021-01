Com o resultado, o Corinthians permanece com 45 pontos, em nono lugar, dentro da zona de classificação à Sul-Americana

Por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 28 (AFI) - Com vários desfalques por conta da covid-19, o Corinthians foi derrotado pelo Bahia, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (28). Após sofrer dois gols na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o time paulista diminuiu no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota, em partida atrasada da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o Corinthians permanece com 45 pontos, em nono lugar, dentro da zona de classificação à Sul-Americana, mas se complica na luta por uma vaga na Copa Libertadores. A vitória foi excelente para o Bahia, que deixa a zona de rebaixamento e agora ocupa o 16º lugar com 35 pontos.

COMEÇO SEM EMOÇÃO

O começo da partida foi sem emoções, com muitas faltas e paralisações. Aos poucos, porém, o Corinthians começou a se soltar e tentou, sem sucesso, jogadas áreas. Quando colocou a bola no chão, conseguiu criar sua primeira oportunidade, aos 28 minutos.

Araos fez boa jogada pela esquerda e tocou para o meio, encontrando Jô. O atacante invadiu a área, se livrando de um marcador e finalizou, mas o goleiro Douglas saiu bem do gol e fez grande defesa.

PLACAR ABERTO!

Mas quem abriu o placar, logo depois, foi o Bahia. Após falta cobrada, Cássio, que completou 500 jogos com a camisa do Corinthians, afastou, mas o rebote na entrada da área ficou com Ronaldo, que finalizou mal, mas a bola encontrou Gilberto. Na pequena área, o atacante completou de cabeça para marcar.

O Corinthians tentou manter seu estilo de jogo e chegou a marcar com Araos, mas ele estava impedido. Já nos acréscimos, aos 48, em rápido contra-ataque, o Bahia ampliou com Juan Ramírez, que driblou dois jogadores e antes de chutar rasteiro.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, os dois times chegaram com perigo nos primeiros minutos. O Bahia quase ampliou com Thiago Andrade após bom passe de Rossi, mas Cássio, cara a cara, defendeu. Lodo depois, Fagner cruzou rasteiro na área, mas Ernando tirou antes de chegar em Jô, que teria apenas o trabalho de completar.

CORINTHIANS DIMINUI

O Corinthians teve uma chance com Mateus Vital aos 21, mas o chute saiu muito alto. O gol do time paulista sairia aos 25 minutos. Gabriel Pereira fez excelente jogada, driblou o marcador e tocou para o xará Gabriel, que chutou cruzado e rasteiro para diminuir a diferença no placar.

Os dois times ainda tiveram algumas boas chegadas, mas sem finalizações perigosas. Apesar da entrega e pressão no fim, o Corinthians não conseguiu empatar.

PRÓXIMOS JOGOS

O primeiro a voltar a campo é o Bahia, que faz confronto direto com o Vasco no domingo (31), às 16h, pela 33ª rodada. O Corinthians enfrentaria o Santos, mas como o adversário está na final da Copa Libertadores, a partida foi adiada. Com isso, o próximo jogo do Corinthians será pela 34ª rodada, diante do Ceará, na quarta-feira (3), às 21h30, na Neo Química Arena.