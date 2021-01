Avião com as doses de vacina contra o novo coronavírus destinadas a Mato Grosso acaba de pousar no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Empresa que trouxe o material foi a Azul, após problemas do Ministério da Saúde com a Latam. O governador Mauro Mendes acompanhou a chegada.

Ao todo, serão 126.160 doses para atender o público alvo da primeira fase a campanha. Serão 60.074 pessoas vacinadas com duas doses. Primeira mato-grossense deve ser vacinada ainda nesta segunda (28), até as 20h.

Uma parte das vacinas vai para o Centro de distribuição para ser enviada a 14 polos municipais de Mato Grosso e o outro será destinado ao Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, onde ocorrerá a primeira vacinação. A carga será escoltada pela Polícia Federal.

Escolhida foi uma técnica de enfermagem do Hospital Metropolitano de 43 anos, Luiza Batista de Almeida Silva. Ela atua na linha de frente no combate ao coronavírus, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19.

Por Ana Flávia Corrêa e Jacques Gosch