O serviço foi realizado após pedido do deputado Delegado Claudinei ao presidente da Coder, Argemiro Ferreira, com quem o parlamentar esteve reunido na tarde desta quinta-feira (14).

Reunião do Deputado Claudinei com o presidente da Coder, Argemiro Ferreira

Uma equipe de trabalhadores de obras realizou a recuperação de uma ponte de madeira em péssimas condições, nesta manhã de sexta-feira (15), na MT-383, que dá acesso à comunidade Três Pontes. O serviço foi realizado após reunião ocorrida no dia anterior à execução, entre o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) e o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Argemiro Ferreira.

De acordo com o deputado, como se trata de uma rodovia estadual, a demanda foi apresentada à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), no ano passado, por meio da indicação n.º 3.231/2020. Em agosto de 2020, o parlamentar chegou a ir até a rodovia e verificou as condições precárias da via. Em seguida, se reuniu com os secretários de Estado da Casa Civil, Mauro Carvalho, e de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, apontando a necessidade de solucionar os problemas de infraestrutura da região.

“Ontem tivemos a informação, junto à nossa equipe de Cuiabá, de que bueiros celulares deverão ser adquiridos este ano para que o problema destas pontes de madeiras seja resolvido de forma definitiva. Mas, primeiramente, é preciso abrir o Orçamento Estadual. Como se trata de uma situação de urgência, conversamos com o capitão Argemiro da Coder, que é um grande parceiro e nos atendeu prontamente já encaminhando uma equipe de trabalho para fazer os reparos na ponte próximo a comunidade Três Pontes”, afirmou Claudinei.

Durante a execução das melhorias da ponte, o deputado Claudinei esteve no local acompanhado de perto todo o processo, juntamente com o vereador por Rondonópolis, Marisvaldo Gonçalves (PSL) e do engenheiro da Coder Márcio. “Nosso vereador Marisvaldo está aqui conosco, sempre preocupado com as estradas da zona rural do município e mais uma vez só agradecer ao Argemiro pelo pronto atendimento à essa demanda”, ratificou o parlamentar.

PAVIMENTAÇÃO - O deputado também acompanha outras situações relacionadas à rodovia da MT-383, como a pavimentação asfáltica da via que conta com alguns entraves na questão do licenciamento ambiental por ser uma região com a presença de comunidades indígenas. Neste caso, o processo para concretizar o asfalto no trecho deverá contar com todo um processo de licenciamento junto aos órgãos competentes e consulta pública com os índios.

Uma caraterística importante da região é por ser bastante movimentada por conta das atividades econômicas voltadas à pecuária e escoamento de grãos e que está a 20 quilômetros de distância do centro de Rondonópolis.

SANDRA COSTA/Assessoria de Imprensa de Gabinete

Deputado Claudinei e o vereador por Rondonópolis, Marisvaldo Gonçalves, durante o trabalho da equipe da Coder em recuperar a ponte que dá acesso à comunidade Três Pontes