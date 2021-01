O Dourado avançou à elite do futebol nacional mesmo após a derrota por 3 a 1 para o Sampaio Corrêa



Por Agência Futebol Interior

Cuiabá, MT, 23 (AFI) - O acesso do Cuiabá foi um marco na história da Série B do Campeonato Brasileiro. Um time do Mato Grosso não chegava à Série A há 35 anos, o último havia sido o Operário de Várzea Grande. O fato foi destaco pelo técnico Alan Aal logo após a derrota para o Sampaio Corrêa, por 3 a 1, na última sexta-feira, pela penúltima rodada, nada que estragasse a festa.

"A gente tem que comemorar muito. São 35 anos sem um time de Mato Grosso na elite do futebol brasileiro. É algo muito importante. Os jogadores estão de parabéns pela conquista, entraram para a história do clube", disse o treinador.

De fato, entraram. O Cuiabá chega à elite pela primeira vez em sua história. O clube tem 19 anos de vida. Foi fundado em 2001 pelo ex-atacante do Flamengo, o falecido Gaúcho, chegou a fechar as portas por três anos, reabriu em 2009 para se colocar novamente na elite do estadual e, agora, do nacional.



Allan Aal levou o Cuiabá à elite do nacional Dentre os títulos, nesse pouco espaço de tempo, somam dois da Copa Verde, nove estaduais e um da Copa FMF. Na Série B, a taça não veio, mas a conquista é considerada o maior feito da história do Cuiabá. Alan Aal analisou também a derrota sofrida contra o Sampaio.

"É normal o relaxamento, ficamos sabendo do acesso momentos antes de entrar em campo. Mas nada disso apaga o brilho do trabalho e da conquista. Missão cumprida, agora é hora de colocar tudo para fora. Precisamos compartilhar essa conquista, pois nos entregamos de corpo e alma. Temos que bater no peito, estamos na primeira divisão', concluiu.