A Águas de Guarantã foi certificada com o Selo Safeguard, emitido pela organização internacional Bureau Veritas S.A, após auditoria de manutenção realizada na terça-feira (20.01) na sede da concessionária em Guarantã do Norte/MT. A certificação do selo representa a que a empresa cumpre os protocolos de proteção e prevenção no combate ao novo coronavírus.

Esta foi a primeira inspeção realizada na unidade, as auditorias são realizadas para avaliar a manutenção das medidas de biossegurança que foram adotadas dentro da empresa neste período de pandemia a fim de evitar o contagio do novo coronavírus. Neste ano, mais 2 auditorias ainda devem ser realizadas para de verificar se a concessionária irá manter a certificação.

De acordo com o diretor executivo da Águas de Guarantã, Leonardo Menna, o selo Safeguard reforça o compromisso da concessionária com as medidas de adequação e segurança no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

“Durante o fechamento temporário da loja, a fim de conter a propagação da Covid-19, em 2020, foram realizadas todas as adequações necessárias para que pudéssemos reabrir com a certeza que, estamos proporcionando um ambiente seguro para colaboradores e clientes. A certificação representa o comprometimento da concessionária com as normas de segurança e também a saúde de toda comunidade”, frisou Leonardo.

Entre as principais adequações e medidas adotadas pela Águas de Guarantã estão: Balcão de atendimento ao público com proteção de acrílico, uso obrigatório de máscaras nos espaços da unidade, sinalizações de distanciamento seguro instaladas nos pisos, regras de higienização de equipamentos e veículos estabelecidos para as equipes.

Também foram realizados treinamentos para os colaboradores e a saúde de todos é monitorada diariamente pela área de segurança do trabalho. Essas e outras medidas garantiram à Águas de Guarantã a conquista da certificação Safeguard, após auditorias realizadas na sede administrativa e na loja de atendimento, seguindo a todos os protocolos internacionais de biossegurança.

Para mais informações das ações, obras e melhorias realizadas pela concessionária, acesse www.aguasdeguaranta.com.br