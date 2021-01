A Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte/MT – ACEG realizou na manhã do último dia 20/01 (quarta-feira) a entrega dos prêmios aos ganhadores da promoção Natal feliz. O Sorteio aconteceu no último dia do ano de 2020.

A solenidade da entrega dos prêmios aconteceu no auditório da entidade e contou com a presença do presidente da ACEG, Hermes Olney Brandão e demais membros da diretoria.

Segundo o presidente mesmo passando por uma pandemia, a Associação não deixa de acreditar no potencial do comercio local e mais uma vez realizou a promoção, como sempre aconteceu nos anos anteriores. “Agradeço a minha diretoria e a confiança dos comércios que sempre acreditaram na ACEG”, relatou o presidente Hermes.

Todos os ganhadores foram unanimes em destacar a credibilidade de como a ACEG, conduz suas promoções. A consumidora que foi a contemplada com o prêmio de R$ 15.000, 00 (quinze mil reais), Ivone Fátima Valdomeri, fez questão de relatar sobre a transparência das promoções da entidade. Indagada sobre o que irá fazer com o prêmio ela relatou. “Veio em boa hora, estarei quitando umas dividas e vou aplicar no estudo da minha filha”, concluiu a sorteada.

A Promoção Natal Feliz sorteou mais de R% 50.000,00 (cinquenta mil reais). O presidente disse que a diretoria já vem conversando no sentido de realizarem outras promoções, no sentido de fomentar as vendas do comercio local.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias