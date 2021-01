Uma ação conjunta entre o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), a Agência Regional de Inteligência (ARI) do 3º Comando Regional e o Grupo de Apoio da Policia Militar (GAP) do 11° BPM, resultou em uma apreensão de 72 kg de pasta base de cocaína. O caso ocorreu por volta das 20h desta segunda-feira (11.01), na BR-163, em Sinop (480 km de Cuiabá).

Na ocasião, as equipes policiais abordaram uma camionete A-20, de cor preta, do ano de 1989, com placa da cidade de Alumínio (SP). Ao realizar a busca veicular, os policiais militares encontraram um compartimento secreto embaixo do banco, onde foram localizados 72 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando 72 kg de entorpecentes.

Ao ser indagado, o suspeito que conduzia o veículo disse que pegou a droga em Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) e levaria até a cidade de Caxias, no estado do Maranhão, recebendo o valor de R$ 20 mil pelo transporte.

Diante dos fatos, o suspeito e a droga foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Sinop que investigará o caso. O prejuízo ao crime é de pouco mais de R$ 2 milhões.