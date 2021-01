Na noite desta sexta-feira(15.01), uma ação conjunta de policiais militares de Mato Grosso, de Goiás e agentes da Polícia Rodoviária Federal levou à apreensão de cerca de 500 quilos de maconha, precisamente 499 tabletes, e prisão de cinco suspeitos, sendo duas mulheres (de 19 e 31 anos), e três homens (de 33, 36 e 47 anos).

A droga estava na carroceria de uma caminhonete S10, coberta com lona preta. O veículo havia sido carregado com a droga do município de Camapuã, Mato Grosso do Sul, e teria como destino final a cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Essa ação policial começou na BR-364, com uma equipe de policiais do 15º Batalhão da PM de Alto Araguaia, Mato Grosso, a partir de informações levantadas pelo serviço de inteligência sobre dois veículos suspeitos, uma S10 e um Fiat Toro. O segundo veículo, Toro, foi o primeiro a ser visto, em um restaurante na rodovia. Policiais das três instituições já haviam se organizado para a possibilidade de abordagens em diferentes pontos de MT e Goiás.

As prisões acabaram ocorrendo no estacionamento de um hotel a margem da rodovia no município goiano de Santa Rita do Araguaia. O Toro visto antes, depois descoberto como carro de apoio, estava parado próximo da caminhonete carregada com a droga.

Os dois veículos estavam locados em nome da mulher de 31 anos que viajava na caminhonete Toro ao lado do marido, e 36. O outro casal e um terceiro envolvido estavam na caminhonete S10. Os cinco admitiram o tráfico e disseram que receberiam R$ 10 mil dividir entre eles depois de entregar a droga no Acre, mas não revelaram que os contratou para essa missão criminosa.

Todos suspeitos, os dois veículos e a droga foram entregues pelas equipes da PMMT, PMGO e PRF na Delegacia de Polícia Civil Judiciária da cidade goiana de Mineiros.

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.