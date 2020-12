Homem de 39 anos foi preso em flagrante após estuprar a sobrinha, uma menina de 8 anos, dentro da casa dela, na cidade de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá). O crime foi descoberto após uma vizinha ver a criança correndo nua pela casa, gritando por socorro.

De acordo com as informações, Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que viu a criança correndo sem roupa, gritando por socorro, por volta das 8h50 de quinta-feira (3). Ela foi acolhida pela testemunha, que ainda flagrou um homem saindo da casa em uma bicicleta.

Em conversa com a vítima, já na presença da mãe, ela contou que estava na sua casa, deitada na cama, brincando no celular, quando o tio entrou no quarto e deu um tapa na sua nádega. Depois a convidou para ir tomar banho de rio, dizendo que ‘quando ela fizesse 19 anos, lhe daria um presente’.

Logo após o primeiro assédio, o homem teria obrigado a menina a tirar a roupa e passou a violar o corpo da menor, que entrou em pânico e saiu correndo dentro da casa pedindo por socorro.

A mãe da menina informou aos policiais onde é a casa do suspeito, que foi flagrado no portão nervoso e suando bastante. Sem apresentar resistência, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. Já a vítima e sua família foram acolhidas pela Conselho Tutelar.

Testemunhas fizeram o reconhecimento do homem. Ele foi visto por mais de uma pessoa deixando a casa da vítima em uma bicicleta. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Por Yuri Ramires