Vereador reeleito pelo quinto mandato em Guarantã do Norte, Zilmar Assis de Lima (DEM) esteve na capital do estado participando da reunião com o governador Mauro Mendes, junto do prefeito reeleito, Erico Estevan e seu vice-prefeito Marcio Caovilla, reivindicando melhorias de infraestrutura para o município.

Entre as demanda solicitadas, Zilmar explicou que o CTR é de grande importância para Guarantã e um compromisso de campanha.

“Estivemos aqui com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, em busca de recursos para a construção do CTR – Centro de Tratamento Renal para Guarantã, um compromisso meu, de campanha, onde o deputado se comprometeu em nos ajudar para a concretização e realização deste grande sonho” disse Zilmar.

Outra demanda solicitada ao deputado foi a destinação de mais recursos para pavimentação asfáltica para o município.

“Além do que o deputado já contribuiu com Guarantã, solicitei que seja destinado mais emendas ao município para que possamos deixar 100% asfaltado levando uma melhor qualidade de vida aos nossos moradores” comentou Zilmar.

Outra solicitação de Zilmar foi sobre a agricultura familiar, que necessita de uma atenção especial e lembrou que é de suma importância para assegurar a segurança alimentar.

“Precisamos de politicas publicas inclusivas em se falando de agricultura familiar e o deputado vai, novamente, destinar resfriadores de leite e implementos agrícola para agricultura familiar, juntamente com uma patrulha mecanizada, que irá atender aos nossos agricultores em Guarantã” explicou.

Por fim, Zilmar solicitou uma academia da terceira idade que deverá ser instalada no Centro de Eventos dos Idosos.