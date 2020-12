O vereador David da Farmácia (Podemos), na eleição do último dia 15, foi reeleito para o seu terceiro mandato consecutivo, em Guarantã do Norte/MT, o legislador sempre foi uma pessoa muito querida no município, e sempre esteve junto a população, realizando trabalhos sociais e acima de tudo desenvolvendo um excelente trabalho junto ao legislativo.

Entre as muitas de suas ações, uma foi em parceria com os demais vereadores da base do prefeito, fizeram a indicação para o nome da praça do jardim Vitória, “Praça da Bíblia”. A Praça esta ladeada por três igrejas e nada mais justo receber este nome.

Nessa mesma praça há um parquinho de diversão para as crianças. É comum os pais levarem as crianças na praça para estarem divertindo nestes brinquedos, por este motivo o vereador David, requereu junto ao executivo que fosse instalado mais brinquedos no local o que foi prontamente atendido.

Segundo o legislador ele simplesmente atendeu ao pedido de vários pais. “Vi ali a necessidade da implantação de mais brinquedos e também muitos pais que frequentam o local juntamente com seus filhos me relataram da necessidade de mais brinquedo devido à quantidade de crianças que frequentam o local de lazer”, relatou o vereador.

Bastou um pedido informal ao prefeito que prontamente atendeu ao pedido e autorizou a instalações de mais peças de brinquedos, dando assim mais opções de diversão, as crianças que ali frequentam. A administração municipal está instalado em vários pontos da cidade estes parquinhos para as crianças se divertirem.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias