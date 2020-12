O União é o primeiro finalista do Campeonato Mato-grossense. O Colorado bateu o Dom Bosco por 1 a 0, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, hoje (09), à tarde. Genesis, no finalzinho do primeiro tempo marcou e garantiu a classificação.

Hoje, Cuiabá ou Luverdense, que jogam, às 20h30, na Arena Pantanal. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0 em Lucas do Rio Verde, o Dourado tem uma situação confortável.

O Dourado pode empatar ou até perder para o Luverdense que se classifica para a semifinal do Campeonato Mato-grossense.

O vencedor vai encarar o Nova Mutum, que passou pelo Sinop. Com isso, será definido o adversário do União, na final.

Redação Só Notícias (foto: assessoria)