LBV entrega cestas de alimentos e kits de limpeza a famílias em vulnerabilidade social no Jardim Ana Carla e para instituições parceiras em Rondonópolis

Na última (quinta-feira) 17, a Legião da Boa Vontade (LBV) fez a entrega mais de 150 cestas de alimentos arrecadadas por meio da edição 2020 da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! As famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo CRAS Ana Carla e às assistidas por organizações parceiras e assessoradas pela Instituição em Rondonópolis. As famílias assistidas também receberam kits de limpeza e higiene para prevenção à Covid-19.

As entregas ocorreram no CRAS Ana Carla e para as instituições parceiras; Lar de idosos Paul Percy e Fundação Lar Cristão. A ação contou com apoio de Voluntários da LBV, mídia em geral, Tropical Supermercados, equipe do 18º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro que colaborou no embarque e desembarque, armazenamento e entrega dos alimentos e produtos de limpeza e higiene na comunidade e instituições sociais.

Cada família recebeu uma cesta contendo diversos itens, tais como arroz, feijão, óleo, açúcar, café, leite em pó, macarrão, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de milho, canjiquinha, sal, salsicha e sardinha enlatadas, fubá e extrato de tomate; além do kit de limpeza com água sanitária, desinfetante, detergente e sabão em barra.

A entrega das doações ocorreu de forma organizada e seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde, como manter o distanciamento de 1,5 metro por pessoa, o uso de máscara, luvas e álcool em gel 70% e a higienização das embalagens.

Ainda dá tempo de ajudar!

Neste ano, a meta é entregar 50 mil cestas de alimentos e 50 mil kits de limpeza a famílias em 175 cidades nas cinco regiões brasileiras. Para ajudar com qualquer valor, basta acessar o site www.lbv.org. Se preferir doar os itens das cestas e/ou dos kits de limpeza, consulte o endereço da LBV mais próximo de sua casa no link www.lbv.org/enderecos. Para acompanhar os resultados da campanha, acesse o endereço @LBVBrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube.

