Um dos pilares do Nova Mutum Esporte Clube, o treinador William De Mattia comemorou, em entrevista, ao Só Notícias, a campanha histórica da equipe que resultou no título do Campeonato Mato-grossense, ontem, diante do União de Rondonópolis. Estreante na elite, o Azulão da Massa desbancou adversários tradicionais como o Luverdense, Sinop e o próprio Colorado na final.

“Agradecer a Deus, a minha família, a diretoria e esse grupo de atletas que foi muito comprometido com o clube e com toda a cidade. A gente já vem de um trabalho desde o ano passado, conquistando a Série B do Mato-grossense, e agora a Série A”, disse Mattia

Pelo Estadual, o Nova Mutum disputou 15 jogos, com sete vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. No comando, William conseguiu um time rápido e consistente, com equilíbrio entre o sistema ofensivo e a defesa. O ataque marcou 15 gols, média de um por partida, e o Azulão da Massa teve as redes balançadas apenas sete vezes.

Agora, segundo o treinador, é momento de comemorar a conquista, que ficará marcada na história. “Quando você conquista, tem que comemorar porque são momentos que ficam marcados. Tenho certeza que a cidade de Nova Mutum está muito feliz com esse título”, salientou.

Para a próxima temporada, além do Mato-grossense, o Nova Mutum disputará, pela 1ª vez na história, a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde. “A torcida pode esperar muito trabalho, dedicação, comprometimento, como sempre a gente vem fazendo desde o início”, completou o técnico.

Conforme Só Notícias já informou, no jogo de ontem o Nova Mutum anulou o União de Rondonópolis e venceu, por 1 a 0, no estádio Luthero Lopes. No domingo (20), a equipe do Nortão já havia vencido em casa pelo mesmo placar

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: assessoria)