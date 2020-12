Por Agência Brasil - Rio de Janeiro

Em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani foi até a Arena Barueri e superou o lanterna Oeste por 1 a 0 nesta sexta-feira (4).

E o triunfo do Bugre foi garantido graças à lei do ex, pois o atacante Waguininho, ex-atleta do Rubrão, marcou aos 45 minutos da etapa final. O gol da vitória saiu em jogada de contra-ataque, iniciada por Cristóvam, e que passou por Renanzinho, antes de o camisa 21 marcar de cabeça.

Com o resultado, o Guarani chegou à 8ª posição com 37 pontos, enquanto o Oeste permanece na lanterna com 15.

O próximo compromisso do Bugre na competição será na terça-feira (8), quando recebe o Operário-PR no estádio Brinco de Ouro. No mesmo dia o Rubrão visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.