Assim como não teve tempo de analisar o empate em 3 a 3 diante do Vitória, anteontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Cuiabá também não teve tempo para se lamentar pela eliminação no Campeonato Mato-grossense pelo Luverdense, que, ontem, reverteu um placar de 2 a 0 na primeira partida e eliminou o Dourado nos pênaltis. É que hoje o time de Mato Grosso viaja até Santa Catarina para enfrentar o Figueirense pela 28ª rodada da Série B. O jogo está marcado para sábado às 15h (horário de Mato Grosso) no estádio Orlando Scarpelli.

O Cuiabá seguem em 4º lugar na tabela empatado com o Sampaio Correia, ambos com 44 pontos, e precisa vencer para não deixar o América-MG e Chapecoense dispararem na dianteira. A vantagem do Dourado sobre os maranhenses é enfrentar um adversário que está na zona de rebaixamento, mas que, por outro lado, não perde há quatro partidas e que vem de duas vitórias seguidas.

A boa notícia para o Cuiabá é que grande parte dos 14 jogadores contaminados pelo novo Coronavírus estão recuperados e ficarão à disposição do treinador, que, a depender dos exames, pode ser Allan Aal, que também se recupera da Covid-19. Nomes como Lenon, que jogou contra o Luverdense, Anderson Conceição, Ednei, Rafael Gava, Maxwell e Felipe Marques estão aptos para a partida.

A lista de desfalques ganhou novos integrantes, como Auremir, com Covid-19, além de Lucas Hernandéz e Luiz Gustavo, contundidos com lesões graves e com estimativa de oito meses de recuperação. Eles se juntam no departamento médico a Everton Sena, Willians Santana e Elvis.