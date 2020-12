Dezembro é o mês dedicado à prevenção do câncer de pele, mais conhecido como Dezembro Laranja". Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil terá 625 mil novos casos de câncer a cada ano do triênio 2020-2022, sendo o câncer de pele não melanoma o mais incidente, com 177 mil novos casos, e 8,5 mil casos de câncer de pele melanoma.

Mais frequente no Brasil, de acordo com o INCA, o câncer de pele não melanoma corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Estimativa do INCA para 2020 aponta que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Goiás e Bahia são os estados com previsão de maior índice da doença no país. Tipo mais grave por conta de sua alta possibilidade de provocar metástase, o câncer de pele melanoma deve ter maior incidência em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. Ambos têm cura se forem diagnosticados precocemente.

Não melanoma

É o tipo menos agressivo, com altas chances de cura quando descoberto no início e o mais frequente no mundo, cerca de 97% dos casos.

Melanoma

Um dos mais agressivos de todos os tumores malignos, costuma disseminar rapidamente para outros órgãos e quem possui histórico familiar têm mais chance em ter a doença. Embora o diagnóstico de melanoma normalmente traga medo e apreensão aos pacientes, as chances de cura são de mais de 90%, quando há detecção precoce da doença.

Sintomas

O câncer da pele pode aparentar em pintas, eczemas ou outras lesões benignas. Assim, conhecer bem a pele e saber em quais regiões existem pintas, faz toda a diferença na hora de detectar qualquer irregularidade.

Câncer de pele não melanoma: Feridas que sangram e não cicatrizam, localizadas principalmente em pele exposta ao sol, cicatrizes antigas e úlceras crônicas.

Câncer de pele melanoma: Sinais antigos, normalmente localizados no tronco em homens, e na perna em mulheres.

Prevenção

A prevenção continua sendo uma grande aliada no combate à doença. Conforme orientações da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o protetor solar é produto indispensável em qualquer estação do ano e deve ser aplicado todos os dias, mesmo quando estiver nublado. Mas estatísticas da 21ª Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele mostraram que 63,05% das pessoas se expõem ao sol sem qualquer proteção.

De acordo com Dra. Paula Ferreira, dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a fotoproteção é o método mais efetivo para prevenção do câncer de pele, do melasma e fotoenvelhecimento, causados pela exposição excessiva a raios ultravioletas (UV).

"O filtro solar promove a criação de um filme protetor na pele, que reflete, dispersa e absorve os raios UV e, assim, atenua a penetração da radiação na pele. O uso de medidas fotoprotetoras, como o filtro solar, é uma necessidade diária para toda população, não importa etnia, idade e região geográfica, pois apresenta alto potencial de proteção contra a queimadura solar, evita o envelhecimento precoce da pele e o câncer de pele", explica a especialista.

A médica reforça que pelo Brasil estar em uma região geográfica com índices de radiação UV elevados durante maior parte do ano, a fotoproteção é importante não só no verão. "A fotoproteção não deve ser sazonal e relacionada a dias recreacionais em praias e parques, mas também deve ser feita durante o dia a dia nas cidades. Existem produtos específicos para a fotoproteção urbana, que não possuem cheiro de praia e apresentam rápida absorção do produto, características que promovem maior adesão ao uso diário".

Além do filtro solar, confira outras dicas de proteção:

Usar roupas que cubram bem o corpo, chapéus com abas largas e óculos de sol com lentes UV;

Abrigar-se em locais com sombras e árvores;

Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h

Beber bastante água para se manter hidratado

Adote uma boa alimentação, rica em frutas, legumes e verduras que possuam nutrientes que ajudam a diminuir os danos do sol na pele.

