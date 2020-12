Os pais ou responsáveis já podem iniciar o processo de matrícula para estudantes interessados em ingressar na rede estadual de ensino. A partir desta sexta-feira (4.12) até dia 8 de janeiro de 2021, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) recebe novos cadastros neste link AQUI!

Participa da matrícula online escolas de 25 municípios, sendo eles Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Canarana, Cuiabá, Denise, Diamantino, Gurantã do Norte, Guiratinga, Jaciara, Jangada, Juara, Juína, Juruena, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Luciara e Nobres.

Para acessar o nome de cada escola, páginas 77 a 81, link AQUI!

Após cadastro, o candidato solicitará a matrícula web, sendo que, ao confirmar a solicitação, o sistema emitirá uma ficha com as informações cadastradas. Em seguida a confirmação da solicitação de matrícula web junto à unidade escolar, com data e horário de atendimento que constará na ficha de solicitação.

A matrícula só será efetivada quando validada pela unidade escolar.

Os pais ou responsáveis pelos estudantes das escolas do município de Cuiabá devem buscar sua unidade de ensino para confirmação da vaga entre os dias 4 e 5 de janeiro de 2021.

Para as escolas estaduais dos demais 24 municípios que participam da matricula web, devem confirmar a vaga entre os dias 6 e 8 de janeiro de 2021. Importante lembrar que as escolas atendem das 8h às 18h.

Documentos

É necessário estar atento aos documentos originais, acompanhados de cópias legíveis que ficarão nas secretárias das escolas.

Documentos pessoais do pai, mãe ou do responsável legal são RG e CPF, certidão de nascimento ou casamento do estudante, caso seja maior de idade.

Documentos pessoais do estudante: RG e CPF, fatura de energia elétrica da residência dos pais/responsáveis atualizada, histórico escolar ou atestados de transferência para alunos transferidos, tipo do grupo sanguíneo e fator RH do estudante e cartão atualizado de vacinação (de acordo com a Lei Estadual Nº10.736, de 09 de agosto de 2018);8 - Atestado médico oftalmológico do aluno, apenas para o Ensino Fundamental (de acordo com a Lei Estadual n°10.739, de 10 de agosto de 2018).

A lista completa consta na página 76 que pode ser acessada AQUI!

Renovação de matrícula

O prazo de renovação da matrícula dos estudantes que pretendem dar continuidade ao biênio 2020/2021, será do dia 18 ao dia 23 de dezembro.

Alunos redimensionados

A matricula dos novos estudantes, transferidos para continuidade dos estudos em outras unidades e que não constam no quadro SigEduca/GED/ SigEscola, serão realizadas no período de 18 a 23 de dezembro 2020, no sistema Sigeduca/GED.

A rematrícula deverá ser efetivada na unidade escolar pelos pais e ou responsáveis pelo estudante menor de idade. Para o estudante maior de idade, a rematrícula será mediante preenchimento e a assinatura da ficha de renovação que deverá ser impressa pela secretaria escolar, disponível no sistema SigEduca.

A portaria n°683/2020 informado o detalhadamente do processo de matriculas web na rede estadual de ensino, página 76 até 81. Acesse AQUI!