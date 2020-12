Não foi desta vez que o São Paulo conseguiu voltar a disputar uma final de Copa do Brasil. Precisando vencer o Grêmio por dois gols de diferença nesta quarta-feira, no Morumbi, pela volta da semifinal do torneio, o time comandado por Fernando Diniz parou no forte sistema defensivo gremista, que se manteve consistente ao longo dos 90 minutos para sair de campo com o empate sem gols, resultado suficiente para carimbar a vaga na decisão.

Como venceu a ida, na última quarta-feira, por 1 a 0, gol de Diego Souza, o Grêmio veio a São Paulo confortável pela vantagem adquirida. O técnico Renato Gaúcho repetiu a estratégia da partida em Porto Alegre, povoando o meio-campo para não dar espaços ao Tricolor paulista, que teve muitas dificuldades de impor seu estilo de jogo.

Com a eliminação, o São Paulo agora volta o foco completamente para o Campeonato Brasileiro, competição que lidera com sete pontos à frente do segundo colocado. Essa é a única chance de Daniel Alves e companhia, enfim, quebrarem o jejum de títulos do clube que já dura oito anos.

O Grêmio, por sua vez, segue firme na busca pelo sexto título de Copa do Brasil. O Tricolor gaúcho irá enfrentar na grande decisão o Palmeiras, que venceu o América-MG, em Belo Horizonte, por 2 a 0, gols de Luiz Adriano e Rony.

