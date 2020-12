As inscrições para a contratação temporária de professores, técnicos administrativos e apoio foram prorrogadas até o próximo domingo (13.10). Todo o processo é online, conforme o edital de seleção 009/2020 da Seduc. Com a prorrogação, ficam alterados também os prazos para a divulgação das inscrições efetivadas e o prazo de recurso.

De acordo com o edital, “as normas e instruções para a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS/2021), será destinado à seleção, formação de cadastro e contratação temporária de profissionais para exercerem os cargos de professor, técnico administrativo educacional (TAE) e apoio administrativo educacional (AAE), nas funções respectivas de cada cargo, conforme cargos e/ou funções disponíveis para cada unidade escolar”.

Para o cargo de TAE, as contratações serão nas seguintes funções: TAE, intérprete de libras, instrutor surdo, auxiliar de turmas, intérprete de línguas/imigrante. Para o cargo de AAE estão disponíveis as seguintes funções: nutrição escolar, limpeza, vigilância e manutenção de infraestrutura.

O cronograma de atribuição para os temporários prevê no dia 28 de janeiro de 2021, a primeira etapa na escola em que o candidato se inscreveu. A segunda etapa será a partir do dia 29 de janeiro na Assessoria Pedagógica.

Certificados

A Secretaria de Estado de Educação alterou também o prazo para a apresentação de novos certificados no Processo de Atribuição Simplificado (PAS/2021), de acordo com a instrução normativa 13/2020, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta sexta-feira (11/12). No período de 11 a 14 de dezembro, a comissão de atribuição das unidades escolares vai voltar o sistema “aguardando validação” para inserir os novos certificados, conforme o artigo 14 da Instrução Normativa 10/2020 da Seduc. Essa alteração é apenas para servidores efetivos.