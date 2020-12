Para aquecer as vendas do comercio local e premiar os consumidores, foi que, a Associação Comercial de Guarantã do Norte/MT - ACEG, mais uma vez realiza a Promoção Natal Feliz da ACEG, edição 2020.

Essa edição não será diferente das anteriores, aonde foram sucessos total, levando uma multidão de pessoas para assistir ao vivo os sorteios que são realizados na praça da Cultura.

Este ano o sorteio terá inicio as 19:30, do dia 30 de dezembro, no mesmo local, na praça da Cultura. O Presidente da ACEG Hermes Olney Brandão e toda a diretoria, mais uma vez aguardam grande número de pessoas presente no ato do sorteio.

Para isso os consumidores, ao efetuarem suas compras nos comércios que aderiram a promoção, tem de exigir seus cupons após a cada compra, preencher e depositar nas urnas espalhados pelos comércios que estão participando da promoção.

Neste ano será sorteados os seguintes prêmios:

1º Prêmio, R$15.000,00 (Quinze Mil);

2º Prêmio, Uma Moto Biz Honda 0Km;

3º Prêmio, Poupança Sicredi R$ 5.000,00 (Cinco Mil)

4º Prêmio, R$ 3.000,00 (três Mil);

5º Prêmio Uma CNH – Auto Escola Guarantã.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias