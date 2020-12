A primeira rodada do Campeonato Mato-grossense 2021 terá duelo de campeões na estreia da competição. De um lado, a Sociedade Ação Futebol vencedor da segunda divisão do Estadual que garantiu sua vaga na elite do mato-grossense e, do outro, o atual campeão da primeirona, Nova Mutum Esporte Clube, que está em ritmo acelerado e acumula dois títulos consecutivos.

O confronto está marcado para o dia 27 ou 28 de fevereiro. O horário e estádio ainda será divulgado pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF).

Apesar de serem campeões, os times estão em situações destintas. O Ação que esteve sob o comando do treinador Odil Soares e já manifestou desejo de contar com o comandante para 2021, ainda não teve responda do treinador que retornou para do Dom Bosco para disputar a primeira divisão após entregar o título da segundona ao Tuiuiú.

Em situação bem mais confortável está o Nova Mutum que mantém o treinador William De Mattia, que conquistou dois títulos consecutivos da primeira e segunda divisão do estadual e, agora, sonha com a Série C.

“A pandemia teve uma pressão enorme sobre todos os clubes, é uma crise mundial, independente disso, sabíamos do potencial do grupo e internamente a gente sempre pensa grande. Com muita humildade atingimos o nosso objetivo, superando grandes clubes e tradicionais do futebol, conhecidos no Brasil inteiro, como Mixto, Operário, Luverdense”, disse.