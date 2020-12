Presidente do CRF-MT destaca a importância da vacinação para combater a pandemia do coronavírus

A conscientização sobre a importância da utilização da vacina contra o coronavírus é um assunto bastante discutido atualmente em todo o mundo. A maioria das pessoas estão cheias de perguntas e dúvidas, e atenta a um tema que neste momento interessa a qualquer um: a vacina que combata o coronavírus.

Porque a vacinação é o meio mais eficaz para se combater uma pandemia? Porque é importante vacinar a população neste momento? Essas e outras perguntas, foram questionadas por muitos neste ano de 2020, com o surgimento do novo coronavírus.

O presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso (CRF-MT), Iberê Ferreira da Silva Junior explica que as vacinas atuam defendendo o organismo contra agentes infecciosos, em especial bactérias e vírus.

“As vacinas são uma das medidas mais efetivas para a prevenção de doenças, individual e coletivamente, e foram responsáveis pela erradicação de doenças como poliomielite, rubéola congênita e sarampo. Em uma situação de pandemia, como esta que estamos vivenciando, e onde não há nenhum tratamento específico e que restam apenas as medidas de prevenção contra o coronavírus, a vacina torna-se urgente e necessária”, destaca.

Iberê relata que estamos atravessando um período de pandemia de um vírus, o SARS-CoV-2, para o qual ainda não temos imunidade. No cenário mundial, a existência de vacinas aprovadas para uso emergencial em diferentes países, abre um novo capítulo no combate à Covid-19, mas não representam o fim da pandemia.

“Todas as vacinas em teste no Brasil, logo terão seus estudos de Fase 03 concluídos e submetidos à análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão regulador, a fim de ser garantido a sua total segurança e eficácia, e consequentemente autorização para uso em todo território nacional", afirmou o presidente.

O presidente do CRF-MT, também ressaltou que todos os profissionais de saúde, em especial os Farmacêuticos que estão em todas as linhas de frente no combate da pandemia, devem conhecer os estudos em curso e também a fase que se encontram as vacinas candidatas à autorização para uso no Brasil, com intuito de fornecer informações seguras para a população e reforçar importância da vacinação coletiva neste momento da pandemia.

Para Iberê, a vacinação contra o coronavírus é urgente e primordial, e vai muito além da prevenção individual. Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para o aumento de casos de Covid-19 e suas complicações, que podem levar a morte.

Ao se vacinar, a pessoa estará contribuindo para diminuir os casos de Covid-19 no mundo e assim controlar a disseminação do vírus, tão necessária neste momento.

Soraya Medeiros/Assessora de Imprensa