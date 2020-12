A solenidade de posse do prefeito reeleito e dos vereadores de Guarantã do Norte/MT acontecerá no dia 1º de Janeiro com inicio previsto para as 09h00min, no auditório da Câmara de vereadores.

Devido a pandemia a entrada de pessoas no recinto será restrita, apenas 60 pessoas poderão assistirem a posse, segundo o atual presidente da Câmara vereador reeleito Valter do Sindicato, cada vereador terá direito de levar 5 pessoas para assistirem a posse.

Além da posse dos eleitos, também será escolhido o presidente da câmara para o biênio de 2021 a 2022.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias