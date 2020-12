A operação Final de Ano – Nortão Seguro da Polícia Militar contará com reforço de equipes da cavalaria, Força Tática do 15º Comando Regional e Grupo de Apoio do 22º batalhão (Peixoto de Azevedo), para a queima de fogos em comemoração a chegada de 2021 no Complexo dos Lagos, em Matupá.

De acordo com a assessoria, 25 militares realizarão o policiamento ostensivo durante a tradicional queima de fogos, além de bloqueios em outros pontos estratégicos.

O fortalecimento do policiamento visa garantir a segurança da população que prestigiará o evento. A operação tem como objetivo aumentar e garantir a sensação de segurança a população, durante o período de grande aquecimento do comércio e das festividades.

Durante 2020, o CR 15 buscou recursos logísticos, reduzindo os índices criminais dos municípios que o compõem, sendo Peixoto de Azevedo, Matupá, Marcelândia, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Itaúba, Guarantã do Norte e Novo Mundo.