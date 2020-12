A Polícia Militar prendeu dois homens, uma mulher e apreendeu três adolescentes, no bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT, ontem, acusado de envolvimento com tráfico ilícito de drogas. Os policiais encontraram porções de maconha embaladas para comercialização, 17 de pasta base de cocaína, carregador de pistola calibre 380 e mais de R$ 1 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, as prisões e as apreensões ocorreram durante policiamento de rotina pelo bairro. Os policiais flagram dois dos acusados numa motocicleta conversando com um terceiro suspeito.

Após a abordagem e revista pessoal, os militares identificaram que os suspeitos haviam dispensado porções de maconha. Com isso, acabaram relatando que compraram a droga na casa de um suspeito de ser disciplinador de uma facção criminosa.

No imóvel, a guarnição visualizou o suspeito que desobedeceu às ordens de parada para evitar a abordagem. Foi feito cerco policial e acabou preso. No local, foram encontradas mais drogas e os demais materiais apreendidos.

Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. Os adultos devem responder por formação de quadrilha, tráfico de drogas, corrupção de menores, associação para tráfico e posse ilegal de munição.

Redação Só Notícias (foto: assessoria)