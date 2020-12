A

Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT, realizou a incineração de aproximadamente 20 quilos de drogas.

A ação aconteceu em uma olaria da região que resultou na destruição de entorpecentes apreendidos em ações ao combate ao tráfico de drogas no município e região.

Conforme o delegado de Polícia Judiciária Dr. Victor Hugo , as drogas destruídas foi resultado do intenso trabalho investigativo que vem sendo realizado ostensivamente em Guarantã do Norte.