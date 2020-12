O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade teve as finais no último final de semana em Campos do Jordão (SP). O piloto Rogério Toledo “Brutão” de Sorriso se sagrou campeão na categoria Sênior.

“A prova foi muito técnica, com chuva, terreno liso, navegação e velocidade. Mantive a concentração para não errar a navegação e tive êxito. Sou o primeiro mato-grossense a correr, já fiz isso no ano passado e agora ser o primeiro campeão pelo estado”, comemorou.

150 piloto participaram da prova, durante sábado e domingo, num total de 250 quilômetros percorridos, numa média de 5h30min. por dia.

“Eu liderei a minha categoria nas 10 etapas. Na última prova, realizada na Bahia tive problemas técnicos e acabei sendo ultrapassado, ficando quatro pontos atrás. Mas me recuperei na final (12ª etapa) e no total fui campeão com 211 pontos”, disse Rogério.

O Enduro de Regularidade este ano foi mais enxuto, sendo realizados apenas em cinco estados; Ceará, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, divididas entre o Enduro de Cerapió, Baleias e a final na Serra da Mantiqueira-SP. A final estava programada para Sorriso, em novembro, mas devido a pandemia, o Clube Marimbondos acabou desistindo de sediar.

Por Julio Tabile – Assessoria