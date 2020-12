O Palmeiras se tornou, nesta terça-feira (15), o primeiro classificado para as semifinais da Copa Libertadores da América após derrotar o Libertad (Paraguai) por 3 a 0 no Allianz Parque (São Paulo).

Início estudado

Disputando uma partida decisiva, Palmeiras e Libertad começaram se estudando muito. Com o passar do tempo a equipe brasileira passou a se soltar mais, e a apostar em chutes de longa distância. Mas quem chegou primeiro com perigo foi a equipe paraguaia, quando, aos 13 minutos, Ferreira dominou bola que sobrou na área, se livrou do zagueiro Gustavo Gómez e ficou na cara de Weverton. Mas o goleiro brasileiro saiu muito bem e conseguiu defender.

Porém, o ímpeto do time paraguaio ficou por aí, e o Palmeiras passou a tomar conta das ações, apostando nos chutes de longa distância. E de tanto chegar, abriu o placar, aos 20 minutos, usando este fundamento. Raphael Veiga preparou chute, mas ele se enrolou com Rony e a bola ficou para Gustavo Scarpa, que bateu forte, rasteiro, para vencer o goleiro uruguaio Martín Silva.

O time paulista passou a valorizar a posse de bola, mas não criou muito no restante do primeiro tempo, diante de um adversário que se preocupou mais em se defender do que em buscar o empate.

Classificação garantida

Apesar de ter a vantagem no marcador, o Palmeiras não iniciou bem a etapa final. Mas o jogo muda de figura aos 18 minutos, quando o juiz expulsou Iván Piris, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), porque o lateral chutou Raphael Veiga por trás.

Com a vantagem numérica, o Verdão não demorou a alcançar o 2 a 0. Aos 22 minutos, Gabriel Menino achou Marcos Rocha na ponta direita. O lateral cruzou rasteiro para Rony, que, de carrinho, colocou a bola no fundo do gol.

O Palmeiras tomou conta de vez do confronto e chegou ao 3 a 0 aos 36 minutos, quando Weverton lançou para Willian, que desviou de calcanhar para Gustavo Scarpa, que avançou e cruzou rasteiro para Gabriel Menino, que chegou em velocidade e deslocou Martín Silva para marcar.

A partir daí foi só administrar o resultado até o final dos 90 minutos para comemorar a classificação para a semifinal da Libertadores.

Próximo adversário

O Palmeiras saberá na próxima quinta (17) quem será o seu adversário nas semifinais da Libertadores, pois o Nacional (Uruguai) recebe o River Plate (Argentina) no Parque Central. Na partida de ida, os argentinos venceram por 2 a 0.

Fonte: Agência Brasil - Foto: Cesar Greco/Palmeiras