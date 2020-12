O Palmeiras garantiu a classificação à final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. No Estádio Independência, após empate no Allianz Parque, o time visitante contou com gols de Luiz Adriano e Rony para vencer o América-MG por 2 a 0 em uma partida com poucas oportunidades.

Na briga pelo título da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentará o Grêmio, que eliminou o São Paulo também nesta quarta-feira. As duas finais estão inicialmente previstas para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021, com mandos de campo a serem definidos pela CBF por sorteio.

Pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG volta a campo para enfrentar o Guarani às 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Brinco de Ouro. Já o Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores, pega o River às 21h30 de quarta-feira, em Avellaneda.

Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)