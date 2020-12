O Nova Mutum deu um passo importante para conquistar o título do Campeonato Mato-grossense 2020. Jogando em casa, no estádio Valmir Doílio, a equipe derrotou o União pelo placar de 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo, por Roger Bastos. O jogo de volta será na quarta-feira (23), no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, e o Nova Mutum precisará apenas de um empate para levantar a taça.

O jogo – O Nova Mutum dominou as ações ofensivas nos primeiros minutos do jogo. Aos 19, o Azulão chegou a marcar um gol, que foi anulado por impedimento. Já o União não conseguia criar jogadas de perigo. Na primeira oportunidade do Colorado, aos 35, GTA recebeu lançamento longo, limpou para a perna esquerda e bateu cruzado. A bola passou rente à trave defendida por Gabriel.

Após o susto, o Nova Mutum conseguiu chegar ao gol, aos 39. Roger Bastos recebeu passe na esquerda, avançou e bateu de longe, com efeito. A bola em direção ao goleiro Evandro, que acabou espalmando para dentro do gol.

O União voltou mais ofensivo para o segundo tempo. Aos 20, Andrezinho cobrou falta e a bola passou muito perto do gol de Gabriel. Já o Nova Mutum chegou com perigo aos 39, quando Maicon Santana arriscou chute de fora da área e mandou por cima da meta de Evandro.

Só Notícias/Herbert de Souza