Estreante na elite, o Nova Mutum Esporte Clube consolidou, há pouco, a campanha histórica e está na final do Campeonato Mato-grossense. O Azulão da Massa foi superior e derrotou, por 2 a 0, o Luverdense em partida no Valdir Doilho Wons. Além da vaga, o time garantiu lugar na Copa do Brasil de 2021 e Campeonato Brasileiro da Série D, pela primeira vez na história.

Agora, a equipe já volta as atenções para a grande final, que será decidida em dois jogos, diante do União de Rondonópolis. O primeiro confronto está marcado para o próximo domingo, na casa do Azulão da Massa. Já a volta será na quarta-feira, no Luthero Lopes. Os horários ainda não foram definidos pela Federação Mato-grossense de Futebol.

A partida de ida da semifinal, no Passo das Emas, terminou em 0 a 0. Já o primeiro tempo de hoje foi bastante disputado, com as duas equipes tentando se impor, mas enfrentando falhas na transição entre ataque e defesa. Em boa jogada coletiva, o Nova Mutum conseguiu abrir o placar nos acréscimos. Na etapa final, o LEC até tentou correr atrás do prejuízo, mas em bola parada o Azulão da Massa deu números finais ao confronto.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Só Notícias/Altair Anderli/arquivo)