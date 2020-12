Em um ano com incertezas e marcado pelo quase fechamento das portas, o Luverdense conseguiu um desfecho diferente garantindo, uma vaga na Copa do Brasil de 2021, 3º lugar do Campeonato Mato-grossense, e um respiro financeiro, já que assegurou cerca de R$ 500 mil de premiação. Os 90 minutos foram com emoção, terminando em 3 a 2 para o Dom Bosco, e indo para os pênaltis, no estádio Dito Souza. Nas penalidades, o time de Lucas do Rio Verde converteu todos, vencendo por 5 a 3.

Rhuan fez o primeiro para o LEC, o goleiro Geilson pulou certo, mas não catou. Em seguida, Igor Vieira bateu forte no meio para o Dom Bosco e também fez. Alan do Luverdense bateu na esquerda e fez. O goleiro Geilson do Leão da Colina cobrou e também converteu. Maycon do LEC também cobrou e fez o gol. Odail Júnior chutou para o Dom Bosco e marcou.

O quarto pênalti do Luverdense foi batido por Lucão, que também fez o gol. Pelo Dom Bosco, Peixinho bateu e o goleiro Gabriel Félix brilhou, defendendo a cobrança. Em seguida, Eliton cobrou o último pênalti, marcando gol e garantindo o Luverdense na Copa do Brasil e a 3ª colocação.

O primeiro tempo foi aberto e ambas as equipes conseguiram chegar com perigo. Em boa jogada o Dom Bosco abriu o placar, mas o Luverdense não se abateu e no apagar das luzes deixou tudo igual, indo para o intervalo com a classificação garantida.

A segunda etapa foi ainda mais movimentada, e ambos os times voltaram animados, decididos a garantir a vaga. Logo no início o Dom Bosco ampliou o, mas o LEC voltou a empatar. Depois disso, o goleiro Gabriel Félix, do time de Lucas do Rio Verde, voltou a se destacar, fazendo boas defesas, mas o Leão da Colina não desistiu e nos acréscimos levou para os pênaltis.

Só Notícias/Luan Cordeiro (fotos: assessoria)