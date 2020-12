A Policia Militar de União do Norte foi informada que em uma propriedade rural havia uma mulher sendo agredida e ameaçada de morte pelo seu companheiro, de posse das informações, a guarnição se deslocou até o local do fato ao chegar os policiais localizaram a vítima do lado de fora da casa chorando.

Perguntado para a vítima o que teria ocorrido, a mesma os informou que desde as 15hs deste sábado (26), a mesma estaria sendo agredida e torturada pelo seu companheiro, com chutes, socos tapas e ainda com um pedaço de madeira e também uma arma de fogo uma carabina o suspeito ameaçava a vítima a todo o momento.

O homem de 46 anos teria até realizado um disparo de arma de fogo, com intuito de coagir e intimidar a vítima, que após os fatos ele teria então entrado na residência a onde se apoderou de uma faca e dizia a todo instante que iria mata a vítima, a mulher informou aos ainda que foi agredida e ameaçada por cerca de 1 hora ininterrupta, e que por várias vezes tentou se desvencilhar do suspeito, porém sem êxito, sendo alcançada e novamente agredida com chutes nas costas e tapas no rosto, causando-lhe várias lesões em seu rosto.

Após tomar conhecimento dos fatos pela vítima, a guarnição policial deu voz de prisão ao suspeito que indignado o mesmo começou a ameaçar a vítima de morte, na presença dos policiais na tentativa de intimidar os militares.

O suspeito chegou a dizer que era amigo próximo do Promotor de Justiça de Peixoto de Azevedo, e que a situação “não ficaria assim, porque a Polícia Militar não sabia com quem estava mexendo”.

Após estes fatos narrado pelo suspeito foi necessário o uso da força moderada para algemar o homem e coloca-lo e conduzi-lo até a viatura policial, em seguida os Policiais solicitaram aos pais do suspeito que pudessem entrar na residência para realizar uma busca no interior da casa, onde então foi localizada a carabina utilizada para ameaçar a vítima.

Mediante fatos o suspeito foi conduzido até a sede do 22° BPM de Peixoto de Azevedo, e durante a confecção do boletim de ocorrência o homem ofereceu uma importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os policiais pudessem facilitar sua saída e que ele pudesse ir embora.

Após a tentativa de corrupção que foi presenciada também pelo SD plantonista componente do 22° BPM o suspeito foi conduzido até a delegacia de policia civil sem lesões corporais.

A vítima também teria ficado na delegacia de Policia Judiciaria Civil de Peixoto de Azevedo e após ser abordada pelo advogado do suspeito ela se evadiu do local, não representando contra o suspeito naquele momento.

Na Residencia os Policiais localizaram os seguintes objetos:

01 Carabina ROSSI - cal. 38

01 Munição cal. 38 deflagrada

04 Munições cal. 38 intactas

01 faca de 30cm de comprimento

01 faca medindo aproximadamente 05 polegadas

01 faca de cor laranja

Por Resumo Diário