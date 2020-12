No dia 27 de dezembro de 2020 em Guarantã do Norte – MT, ocorreu um crime perigoso para a comunidade de motoristas de aplicativos, taxistas e para a população que faz uso dos mesmos. Na noite de domingo (27) um motorista de aplicativo foi acionado para atender no bairro Jardim Vitória próximo a escola Darcy Ribeiro e quando o mesmo se aproximou do local combinado observou três rapazes que acenaram com a mão para que o carro parasse.

Após a parada do motorista os rapazes anunciaram o assalto e exigiram a carteira do mesmo, que se rendeu e pediu que eles deixassem seus documentos pessoais e levassem somente o dinheiro, porém mesmo com esse pedido os assaltantes levaram a carteira completa contendo cartões, identidade, CNH e o dinheiro do trabalhador. Mesmo com esse susto os assaltantes com medo de não conseguirem fugir a tempo e que fosse chamada a polícia acabaram por prender o motorista dentro do maleiro/bagageiro do carro do mesmo. Após alguns instantes os vizinhos ouviram os gritos provindos de dentro do carro e abriram para poder libertar o trabalhador. Com esse ato, foi efetuado a denúncia para a Polícia Militar pelo 190, a vítima não conseguia identificar roupas, biótipos ou qualquer característica de seus agressores.

Contudo, o caso continua em aberto para investigações e a justiça fica ao aguardo da prisão dos indivíduos e qualquer pista sobre esse caso a polícia militar está aberta a investigar.

Fonte: Equipe Amplitude TV Guarantã do Norte (Beatriz C. Vougado)