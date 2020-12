Está publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso de Nº 27.901, datado de 21 de Dezembro de 2020, o Aviso do Edital da Chamada Pública 001/2021 e Aviso do Edital do Pregão Presencial 2021.

O objetivo de abertura e realização dos processos se dá pela necessidade de aquisição de produtos da merenda escolar, para atendimento dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de Educação Básica, do município de Guarantã do Norte.

O processo da Chamada Pública e a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, e de suas organizações é definida em lei, em atendimento Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, e tem também o objetivo de fortalecer economicamente a agricultura familiar da região.

A reunião para o processo do Pregão Presencial 001/20201 acontecerá no dia 06 de Janeiro de 2021, a partir das 08h 00min, com credenciamento, recebimento das propostas de preço e documentos de habilitação dos fornecedores.

Já a reunião para o processo da Chamada Pública 001/20201 acontecerá no dia 11 de Janeiro de 2021, a partir das 08h 00min, com a classificação e julgamento das propostas dos fornecedores da agricultura familiar.

A reunião da Chamada Pública 001/2021 e Pregão Presencial 001/2021 ocorrerão nas dependências da Escola Estadual Guarantã, sito a Rua Inharé, 937, Centro, neste município.

A CNAE – Câmara de Negócios da Alimentação Escolar do município de Guarantã do Norte informa aos interessados que a cópia do Edital da Chamada Pública 001/2021 e do Pregão Presencial 001/2021 podem ser retirados na Assessoria Pedagógica de Guarantã do Norte.

A Assessoria Pedagógica de Guarantã do Norte está anexa a E.E. Albert Einstein, sito a Rua Inharé, 935 – Centro e seu atendimento se dá no horário comercial.

Para maiores informações segue os meios de contato: (66) 3552-1129 e e-mail: grn.ass.pedagogica@educacao.mt.gov.br

O Aviso da Chamada Pública no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso pode ser consultado no seguinte linque:

https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/html/16145/#e:16145/#m:1212171

Da mesma foram o Aviso do Pregão Presencial pode ser consultado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso através do seguinte linque:

https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/html/16145/#e:16145/#m:1212149

Marcio Szymczak

Técnico ASSP/SEDUC-MT