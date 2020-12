O técnico Manu Corrêa, de 54 anos (08 de abril de 1966), é um dos cotados para assumir o comando do Sinop FC na temporada de 2021. O treinador chegaria para iniciar o planejamento e cuidar da montagem do elenco, visando o Campeonato Mato-grossense e também o Campeonato Brasileiro da Série D.

Como jogador, o ex-centroavente defendeu equipes importantes, entre as quais São Paulo FC-SP, SC Internacional-RS, Bangu AC-RJ e várias agremiações portuguesas (União da Madeira, GD Chaves, SC Espinho, Acadêmico de Viseu e Imortal), entre outras. Como treinador Manu Corrêa realizou trabalhos sólidos, com destaque para o Internacional, agremiação pela qual conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2019, EC São José-RS e o Porto Alegre FC-RS.

Foto: Divulgação