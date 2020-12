O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou, que até agora 105 carretas e caminhões foram autuados por excesso de peso na balança móvel na rodovia federal, no trecho no município de Guarantã do Norte/MT, próximo à divisa com o Pará, que foi reativada no final de outubro.

De acordo com o DNIT, ao todo 209 foram fiscalizados, sendo que os demais não apresentavam irregularidades quanto ao peso da carga transportada. O excesso de peso danifica o asfalto e ação busca reduzir os danos e aumentar a segurança dos usuários.

A rodovia é a principal rota utilizada para o escoamento da safra agrícola de Mato Grosso, que é transportada para os portos do chamado Arco Norte, como o de Miritituba, Pará, de onde as cargas são embarcadas para o mercado externo. As carretas e caminhões são fiscalizados por amostragem, e, aqueles que estiverem transportando carga em desacordo com as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, serão autuados com as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

As estruturas são formadas por balanças portáteis estáticas e móveis dinâmicas, além de equipamentos e sistemas associados que permitem aferir o excesso de peso nos veículos de carga, e que são aprovados e homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).