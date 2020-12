Após ser derrotado em casa por 2 a 0, jogando em casa na semana passada, o Luverdense conseguiu vencer o Cuiabá pelo mesmo placar e levou a decisão para as cobranças de pênaltis, na noite desta quarta-feira na Arena Pantanal.

Os gols do Luverdense saíram no primeiro tempo da partida, e a equipe conseguiu segurar o placar até o fim da etapa complementar.

Nas cobranças de pênaltis a equipe do médio-norte, acertou todas as cobranças enquanto os jogadores do Cuiabá desperdiçaram duas cobranças, e custou a eliminação da equipe que era tida como a favorita do campeonato estadual.

A partida da fase semifinal será entre Luverdense e Nova Mutum, e quem passar já tem adversário definido o União de Rondonópolis que venceu o Dom Bosco nesta tarde de quarta-feira por 1 a 0, e já garantiu a vaga na grande decisão do campeonato.